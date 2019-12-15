اليوم.. محاكمة محاسب اختلس مبالغ مالية من جهة عمله

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة محاسب بشركة اختلس مبالغ مالية من جهة عمله.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين محمود كامل عبد الهادي، وياسر أبوالعينين بركات، وأمانة سر بهاء طنطاوي.



وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أيمن بدوي المحامي العام، عن اختلاس المتهم "عبدالفتاح. م"، موظف بشركة، مبلغ 601740 يورو، و170000 دولار المملوك لجهة عمله، والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته.



استمعت النيابة العامة إلى أقوال أيمن طاهر، مدير حسابات الشركة، والذي أكد أن الموظف المختص ببنك HSBC أبلغه باعتزام المتهم صرف ستة شيكات صادرة عن الشركة، وبالرجوع للشركة تبين عدم صدور تعليمات بشأنها فأبلغه بعدم صرفها، مضيفًا أن المتهم هو المختص بصرف وإصدار الشيكات لتغذية خزينة الشركة وتسوية معاملاتها المالية مع الجهات المتعاملة معها، وأن المتهم معهود له بحفظ دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة.



وبجرد محتويات خزينة الشركة، تبين وجود عجز مالي، وأن المتهم استصدر 48 شيكًا وصرف مقابلها ولم يورد لخزينة الشركة بإجمالي 601740 يورو، و170000 دولار، وأثبت بوحدة الحاسب الآلي توريدها على خلاف الحقيقة لحساب الهيئة العامة للاستثمار.