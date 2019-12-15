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الثقافة

المجموعة القصصية "الخَيَّالةُ" جديد روافد للنشر لـ نهى صبحى

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:45 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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بالتزامن مع الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ دورة جمال حمدان٬ تصدر عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ المجموعة القصصية «الخَيَّالةُ.. بَيْنَ صَهْوَةِ الخَيْلِ وصَهِيلِه»، للكاتبة نهى صبحي.

تدور قصص المجموعة حول الشخصيات النسائية، وما تواجه المرأة من صعوبات وتحديات في الحياة، وكيفية استخدام المرأة لأدواتها وإمكانياتها، وكيفية السيطرة على أنماط الرجال المختلفة بشتى الطرق، وإثبات ذاتها الأنثوية بما يليق بها من تقدير واحترام. وتقدم ذلك في إطار جديد غير اعتيادي من زاوية مميزة وكاشفة جدا.

في نصوص تتقصد أدوات التجريب السردي، لتقدم كتابة تستفيد من تقنيات ما بعد الحداثة، وتتوخى معيارا جماليا يجمع بين ثنائيتين متناقضتين هما شظى الحدث والتشويق في آن واحد.

تنحو "نهى صبحي" في مجموعتها منحنى كتابيا مغايرا لما طرحته في أولى مجموعاتها "أصفاد الروح" إذ تتسم اللغة باعتمادها المجاز سبيلًا على نحو أوضح في «الخيالة»، وفي الوقت الذي تتجاور فيه الأحداث لا تتابع، تلعب اللغة دورًا رئيسيًا في توصيل الحكاية عبر خطاب حكائي يعيد علينا سرد الحكايات التي تبدو منطقية على نحو غير منطقي.

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