الصحة: فتح 400 ألف ملف عائلى ضمن منظومة "التأمين الصحى"

أعلنت مصادر بوزارة الصحة والسكان أنه تم فتح ما يقرب من 400 ألف ملف عائلى فى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد التى تشمل محافظات؛ بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان.



وأوضحت المصادر لـ"الدستور" أن إجراءات عملية تطبيق المنظومة الجديدة تسير بشكل جيد وفقًا للخطة والجدول الزمني الخاص بالتجهيز وتطبيق المنظومة بالمحافظات.



وأشارت إلى أن التسجيل فى منظومة التأمين الصحى مستمر فى وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى أكثر من 117 وحدة ومركز طب أسرة فى 5 محافظات بنفس المرحلة.



وأعلنت أن حملات التوعية الميدانية يتم إطلاقها بشكل مستمر بالمنظومة فى محافظات المرحلة الأولى للتعريف بالمنظومة والخدمات التي تقدمها لأبناء المحافظة، حيث تجوب جميع أرجاء المحافظة من أجل زيادة الوعي المجتمعي بالمنظومة الصحية الجديدة، كما تقوم السيارات المشاركة فى الحملة بتوعية المواطنين وتشجيعهم على التسجيل بالمنظومة وفتح الملف العائلي عن طريق توزيع استمارات لفتح الملف العائلي ومساعدة المواطنين على ملئها بالشكل الصحيح.