اليوم.. محاكمة زوجة اللاعب شادى محمد بتهمة سرقة شقته

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، جلسة محاكمة زوجة شادى محمد، لاعب النادى الأهلى السابق، و3 آخرين، بتهمة سرقة شقته.



وكانت النيابة استمعت لأقوال اللاعب شادى محمد، والذى اتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده فى مدينة شرم الشيخ.



وقال لاعب الأهلى، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادى الأهلى والمنتخب، بالإضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.



وكان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا من شادى محمد، لاعب النادى الأهلى السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة اللاعب لمعاينتها.