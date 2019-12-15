-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"أنا اسمى ماما" على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى.. الليلة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:15 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
تعقد بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ في السادسة مساء اليوم الأحد٬ أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "أنا اسمي ماما" للكاتبة دينا الغمري٬ ويدير المناقشة الناقد مصطفى عبد الله٬ ويدير اللقاء ياسر عثمان.

وعن الكتاب تقول "الغمري": "كتبت هذا الكتاب منذ أن دخل ابني حياتي، ولأسباب خاصة لم أنشره في حينها. أنشره الآن آملة أن يكون الحجر الذي يحرك مياه المحيط، سواء كان هذا المحيط هو القوانين، أو كان نظرة المجتمع والعادات والموروثات التي نعيش بها.

وأضافت: "كتاب من القلب لكل طفل أنظر إليه وأعتبره ابني، أملًا أن يجد أسرة كافلة تحتضنه ويكون ابنًا لها يسعد بها وتسعد به كما أسعد بابني".

يشار إلى أن "دينا الغمري" ناشرة وكاتبة أطفال. أخذت من العمل من أجل الأطفال هدفًا لحياتها فعملت في المجال التنموي مع الأطفال منذ سنوات طويلة ولها خبرة كبيرة في هذا المجال، بالإضافة لذلك لها نشاطات مختلفة في المجال التنموي سواء مع الهلال الأحمر أو غيره من المجالات الإنسانية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

"الأرصاد" تحذر من طقس الأحد: عدم استقرار وأمطار غزيرة

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يصل مقر انعقاد منتدى شباب العالم

منذ حوالي 10 ساعات

لبنان: اشتباكات بين المحتجين وأنصار حزب الله وسط بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

الصور

image description

جامعة أسوان تشارك في ملتقى شباب العالم بشرم الشيخ

image description

إقبال السائحين على "سوهو سكوير" بشرم الشيخ مع انطلاق منتدى الشباب

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

الأكثر قراءة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

تعرف على شروط وقيمة الجائزة لـ"الإمام المثالى"

تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

سلاح فعال لمرضى السكري

الوقت المناسب لتناول الرضيع منتجات الأرز

6 أسباب تؤدي إلى الشعور بنغزات الصدر

كيف تعرف أن طفلك مدلل؟

الرئيس نيوز

السيسى: منتدى شباب العالم رسالة سلام قائمة على الحوار

تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى الشباب يؤكد دور مصر الريادى فى الشرق الأوسط

أول عارضة أزياء محجبة فى العالم للشباب: لا تستسلموا لليأس وتمسكوا بالأمل

أحمد حلمي لـ"شباب العالم": "أنا ابن السبع حضارات"

منوعات

تراجع صيد وحيد القرن في ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

طرق جديدة للديكور في 2020

كشكول

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بالغربية

حكاية المحارب "زين" الذى هزم السرطان 4 مرات

رئيس جامعة طنطا: منتدى شباب العالم دوره تبادل الأفكار

تفاصيل خطة "تعليم القاهرة" لامتحانات نصف العام

إسلام سياسي

القبض على 5 مسلحين ينتمون لـ"داعش الإرهابي" بروسيا

اختيار رئيس الإتحاد الصوفي العالمي مستشاراً للرئيس الإندونيسى

بعد دعمها ومساندتها له «الشيخية »..أول طريقة صوفية تهنىء «بن تبون» برئاسة الجزائر - صور

مستشار الإخوان يفضح سيف عبدالفتاح ويتهمه بخيانة الجماعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

غدًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

صدور رواية "الطاهرة.. قرة العين" فى نسختها العربية

المجموعة القصصية "الخَيَّالةُ" جديد روافد للنشر لـ نهى صبحى

صفحتنا ع الفيس بوك