"أنا اسمى ماما" على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى.. الليلة

تعقد بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ في السادسة مساء اليوم الأحد٬ أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "أنا اسمي ماما" للكاتبة دينا الغمري٬ ويدير المناقشة الناقد مصطفى عبد الله٬ ويدير اللقاء ياسر عثمان.



وعن الكتاب تقول "الغمري": "كتبت هذا الكتاب منذ أن دخل ابني حياتي، ولأسباب خاصة لم أنشره في حينها. أنشره الآن آملة أن يكون الحجر الذي يحرك مياه المحيط، سواء كان هذا المحيط هو القوانين، أو كان نظرة المجتمع والعادات والموروثات التي نعيش بها.



وأضافت: "كتاب من القلب لكل طفل أنظر إليه وأعتبره ابني، أملًا أن يجد أسرة كافلة تحتضنه ويكون ابنًا لها يسعد بها وتسعد به كما أسعد بابني".



يشار إلى أن "دينا الغمري" ناشرة وكاتبة أطفال. أخذت من العمل من أجل الأطفال هدفًا لحياتها فعملت في المجال التنموي مع الأطفال منذ سنوات طويلة ولها خبرة كبيرة في هذا المجال، بالإضافة لذلك لها نشاطات مختلفة في المجال التنموي سواء مع الهلال الأحمر أو غيره من المجالات الإنسانية.