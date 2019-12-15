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الثقافة

ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:46 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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بالتزامن مع مرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، تستضيف سينما مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في الخامسة مساء اليوم الأحد٬ ندوة بعنوان "70 عاما على تأسيس الصين" والتي ينظمها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني وسفارة الصين بالقاهرة.

تستضيف الندوة المستشار الثقافي الصيني شي يوه وين، د. محمد طلعت مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والمهندس عبدالسلام الخضراوي عضو مجلس النواب، وعماد الأزرق رئيس وحدة الدراسات الصينية بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، والسفير د. محمد نعمان جلال سفير مصر الأسبق ببكين، ود. شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق والأستاذ بأكاديمية الفنون، لمناقشة عدة محاور منها: "التوجهات المستقبلية لمبادرة الحزام والطريق، والاستثمارات الصينية في مصر (نموذجاَ للمنفعة المتبادلة) ورؤية لدعم الحضور الثقافي الصيني في مصر كآلية للتفاعل الحضاري والتواصل التاريخي".

في سياق متصل يقيم بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر٬ في السادسة مساء نفس اليوم، أمسية شعرية عن تجربة شعر الأطفال عند الشاعر الكبير أحمد سويلم، والذي يعد من أهم الشعراء المعاصرين، بلغ عدد أعماله الشعرية خمسة عشر ديوانا‏،‏ وأربعة مسرحيات شعرية‏، والعديد من الدراسات الأدبية‏، كما ‏تخصص في الكتابة للأطفال وتدريس مادة أدب الطفل بالجامعات.

يشارك في الأمسية عدد من الشعراء والنقاد من بينهم: "يعقوب الشاروني، ونشأت المصري٬ وأشرف عامر، وعبده الزراع"، ويدير الأمسية الشاعر السماح عبدالله.

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