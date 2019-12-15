أستاذ تاريخ يدعو لتطوير قصور الثقافة لتواكب عصر الـ"فيس بوك"

دعا الدكتور محمدعفيفي، أستاذ التاريخ الحديث، إلى ضرورة تطوير قصور الثقافة، لتواكب العصر الحالي، مؤكدًا أن قصور الثقافة كان لها دور كبير في الستينيات، لكن يجب اللجوء لما هو جديد لمخاطبة أجيال عصر السرعة.





وأضاف محمدعفيفي، أستاذ التاريخ الحديث، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "نحن في عصر الفيس بوك ينافس الصحافة، والشباب المستهدف لن ينزل من بيته، فيجب أن تذهب له أنت الجامعة، انطلق إلى الجامعات والمدارس، واستغل المسارح الموجودة في مدارس الصعيد".





كما أوضح أنه من الخطأ الفص بين وزارة الثقافة أو وزارة التربية والتعليم، ما أدى لمشكلة في التواصل بين الوزارات.





وأردف: "أتمنى عمل مجموعة ثقافية وتعليمية على غرار المجموعة الاقتصادية، وتضم وزارات الشباب والرياضة والثقافة والتعليم والتعليم العالي والآثار والأوقاف".





واختتم: "العدالة الثقافية من حقي ومن حق ابني يسمع أغنية حلوة، ويلعب مزيكا في المدرسة، ويشاهد مسلسل جيد، فقديما كان بائع الفول يستمع إلى أم كلثوم ويستمتع، وليس إلى عذاب القبر".