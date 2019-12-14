الرئيس الروماني يحصل على جائزة كارل الألمانية للعام 2020

اختير الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس فائزا بجائزة كارل المقدمة من مدينة آخن الألمانية عن العام

المقبل 2020 بوصفه مدافعا قويا عن القيم الأوروبية.



وقالت لجنة الحكم اليوم السبت في آخن إن يوهانيس قاد رومانيا بجهد وافر ونجاح مشهود إلى سياسة تؤمن بقيم أوروبا وبدولة القانون.



وأضافت اللجنة أن يوهانيس دعم الاتحاد الأوروبي ويعترف بأهدافه ويشجع التعاون بين دولة.



وأوضحت اللجنة أن يوهانيس، 60 عامًا، جعل من بلده بعد انهيار سور برلين في 1989 أكثر الدول المصطبغة بالصبغة الأوروبية بين دول جنوب القارة عن طريق سياسة الخطوة خطوة، مشيرة إلى أنها تقدر دور يوهانيس كبان للجسور بين الشرق والغرب.