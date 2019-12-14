الباز عن #منتدى_شباب_العالم: مصر تحولت إلى قبلة للشباب

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على منتدى شباب العالم 2019، والذي انطلق اليوم في دورته الثالثة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "مصر أصبحت قبلة للشباب في العالم كله".

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجلس مع الشباب في هذه المنتديات ويسمع لهم ويناقش أفكارهم.

واستكمل الباز، أن منتدى الشباب تطور بشكل سريع للغاية، فهو بدأ في عام 2016 بفكرة منتدى الشباب في مصر، وأصبح يتكرر في العديد من محافظات مصر، وبعدها تم تنظيم منتدى شباب العالم.

وواصل أن منتدى شباب العالم الذي يعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 14 لـ17 ديسمبر، فيه تأكيد أن مصر ماضية للأمام مهما تحدث عنها الناس ومهما اختلفوا حولها.