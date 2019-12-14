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عالم

السعودية تفتح تحقيقا وتتوعد المقصرين في انتحار "فتاة جازان"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:26 م
جريدة الدستور
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تحقق السلطات في السعودية، السبت، بحادثة انتحار فتاة مريضة في مستشفى للصحة النفسية بمنطقة جازان، وذلك وفق بيان صدر عن المديرية العامة للشؤون الصحية في جازان.

وذكر البيان أن "الجهات المختصة باشرت الحادث في حينه، وجرى تشكيل لجنة من قبل صحة جازان للتحقيق في تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة من يثبت ارتكابهم أي تقصير وفقا للأنظمة".

وأضاف البيان أنه "في مساء يوم الخميس، تم إبلاغ المدير المناوب بوجود محاولة انتحار، وتم على الفور التفاعل سعيا لإنعاش الحالة، ونقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلا أن الحالة لم تستجب، وتم إعلان الوفاة".

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