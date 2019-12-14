رئيس شعبة الجلود: حملات مكثفة لطرق الأبواب وتسويق منتجاتنا بالخارج



توقع محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، ارتفاع حجم الصادرات المصرية من المنتجات الجلدية عقب انتهاء تسكين ٩٥٪ من أصحاب ورش مدابغ مجرى سور العيون فى مدينة الروبيكى الصناعية الجديدة.

وثمّن «مهران»، فى حواره مع «الدستور»، توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى لإنعاش التبادل التجارى بين البلدين، وتنظيم المعارض المشتركة وتبادل الخبرات.



■ ما تقييمك لأوضاع صناعة الجلود فى مصر حاليًا؟

- صناعة الجلود حرفة قديمة عرفها المصريون وأتقنوها، وتعد مصر من الدول الرائدة فى مجال إنتاج وتصدير المشغولات الجلدية.

والقيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بعدد من الصناعات المتخصصة، وعلى رأسها دباغة وتصنيع المشغولات الجلدية، وأصدرت توجيهات بتخصيص مناطق صناعية كاملة لها، فأسست لذلك مدينة «الروبيكى» المتخصصة فى هذه الصناعة وزودتها بعدد كبير من الورش والآلات والمصانع الخاصة بالجلود.

وأصبحت مصر نموذجًا يُحتذى به فى هذه الصناعة على مستوى العالم، وتعتزم فلسطين نقل التجربة المصرية فى إنشاء مدينة صناعية للجلود على غرار مدينة «الروبيكى» من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية فى هذا المجال.

■ كم يبلغ حجم مدينة «الروبيكى» ومراحل العمل داخلها؟

- تمتد مدينة «الروبيكى» على مساحة ٥٠٠ فدان، وتُعدّ طوق نجاة لدباغة وصناعة الجلود فى مصر، لأنها واحد من أكبر المشروعات المتخصصة فى هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط، وتستهدف تنمية قطاع دباغة الجلود وتصنيعها، وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس على حجم وجودة المنتجات المتاحة فى السوق المحلية.

وينقسم المشروع إلى ٣ مراحل، الأولى إنشاء ٣٢٣ وحدة على مساحة ٢٠٣ أفدنة، ونقل وتشغيل وتطوير ورش مدابغ سور مجرى العيون، وانتهى العمل بهذه المرحلة بنسبة ١٠٠٪ على مستوى أعمال الإنشاء، وبدأت عمليات الإنتاج بعد نقل أكثر من ٩٥٪ من أصحاب الورش إليها.

وتتضمن المرحلة الثانية إنشاء ورش ومعامل للصناعات الوسيطة والمواد المستخرجة من الدباغة، على مساحة ١٠٩ أفدنة شاملة الجزء الخاص بامتداد التعويضات بمساحة ٢٧ فدانًا.

وتشمل الصناعات الوسيطة والمستخرجة: تصنيع الجيلاتين، وكيماويات الدباغة والكرياتين والأمينو أسيد، وتصنيع السماد الحيوانى، وجرى الانتهاء من ترفيقها بنسبة ١٠٠٪.

أما المرحلة الثالثة فتشمل إنشاء ورش التصميم والمعاهد الفنية المرتبطة بصناعة الجلود ومصانع المنتجات الجلدية، ومنافذ بيع ومناطق تجارية، على مساحة ١٦١ فدانًا، تستوعب بين ١٠٠ و١٥٠ مصنعًا للمنتجات الجلدية والإكسسوارات والكماليات، ومنطقتى خدمات، ومنطقة معارض، ومركزًا طبيًا ومركز تدريب.

■ ما تأثير قرار تعديل تبعية مدينة «الروبيكى» وضمها لهيئة التنمية الصناعية؟

- قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن تعديل القرار الجمهورى رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٨، بنقل تبعية مدينة الجلود بالروبيكى من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية يخدم المصنعين وأصحاب الورش الذين واجهتهم بعض المشكلات الإدارية مع شركة القاهرة للاستثمار التى كانت تدير المشروع، وجارٍ العمل على حلها عقب تنفيذ القرار الوزارى.

ومن أمثلة هذه المشكلات، استخراج الرخصة الصناعية، التى سيتم وضع حلول لها قريبًا، لأن رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس مجدى غازى، على دراية تامة بمشكلات أصحاب المصانع والورش فى الروبيكى.

كما تولى الدولة اهتمامًا بالغًا بالمدينة خاصة رئيس الوزراء الذى يحرص على متابعة آخر المستجدات التى تتعلق بالروبيكى، والوقوف على مدى التزام المصانع والورش بالاشتراطات البيئية، وغيرها من الالتزامات التى تضمن توفير بيئة عمل صحية.

■ ما توقعاتك للصادرات المصرية من الجلود خلال الفترة المقبلة؟

- شهدت الفترة الماضية تراجعًا نسبيًا للصادرات بسبب تأخر نقل الورش إلى مدينة الروبيكى، لكن أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعافيًا كبيرًا، بعد أن استقر أصحاب الورش والمصانع فى المدينة الصناعية الجديدة وبدأوا الإنتاج فعليًا، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات الفلسطينى مؤخرًا، من شأنه أن ينعش التبادل التجارى بين البلدين.

■ ماذا عن خطة الشعبة لتنظيم وإقامة معارض خارجية للمنتجات الجلدية؟

- تحرص الشعبة على التنسيق والدعوة لإقامة معارض خارجية لتسويق المنتجات المصرية، وقريبًا سنعلن عن إقامة معرض كبير للجلود فى مصر يستقبل مستثمرين من جميع البلاد العربية.

كما أن الجانب الفلسطينى وخلال زيارة لمصر مؤخرًا وعد بمشاركة نحو ١٠٠ مصنع فى هذا المعرض المرتقب، بهدف زيادة الخبرات والتعاون المشترك بين الجانبين، ونسعى للتعاون مع جميع الدول العربية والإفريقية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الوطنية وخفض الأسعار بالسوق المصرية.

والدولة المصرية بدأت التحرك الجاد لتنشيط التجارة مع الدول العربية، وفى هذا الإطار يحرص الاتحاد العام للغرف التجارية على إيفاد بعثات خارجية لطرق الأبواب وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا، خاصة فى الدول العربية والإفريقية، تماشيًا مع التوجهات العليا للسياسة الخارجية.

■ هل ترى أن أسعار المنتجات الجلدية فى السوق المحلية عادلة؟

- للأسف تحرك الأسعار فى السوق المحلية لا يتماشى مع ما تشهده الأسواق العالمية، أحيانًا تشهد أسعار الخامات انخفاضات كبيرة لا تنعكس على أسعار المنتجات بسبب غياب الرقابة، وهو ما يدعونا للتفكير فى وجود بورصة للجلود ترتبط بالأسواق العالمية وتعمل على ضبط الأسعار فى السوق المحلية، بما يخدم الصناعة المصرية.

