إصابة 3 شرطيين خلال محاولة إخماد حريق باخرة نيلية بالأقصر

حصلت "الدستور" على أسماء المصابين، إثر اندلاع حريق بداخل باخرة نيلية أثناء رسوها على بمرسى الوطنية بمحافظة الأقصر.



وأسفر الحريق عن إصابة ٨ أشخاص من بينهم ٣ شرطيين، هم: "أبوالدهب نبيل، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى وتم نقله لمستشفى الأقصر الدولي، وخالد سيد محمد، ٣٥ عامًا، مصاب باختناق، وأشرف سعد الطيري، ٤٦ عامًا، مصاب باختناق.



كما أصيب ٥ عاملين بالباخرة، هم: محمد خلف عبدالحكيم، ٣٨ عامًا، مصاب باختناق، ومحمود عبدالفضيل، ٣٨ عامًا، مصاب باختناق، وأندروا عادل، ٢٨ عامًا، مصاب باختناق، وحسام حسين قدري، ٢٥ عامًا، مصاب باختناق، وحمادة عبدالنعيم، ٤٠ عامًا، مصاب باختناق.



كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة النجدة بنشوب حريق في غرف العاملين بالفندق العائم "س.م.ج" لدى توقفه بمرسى الوطنية.



وعلى الفور، انتقل لموقع الحريق رجال الإطفاء وقوات الحماية المدنية والإسعاف، والعميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، مدير المشروعات بديوان عام المحافظة، وعدد من قيادات مديرية الأمن وتمت السيطرة على النيران بمعاونة العاملين بالمركب.



ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.