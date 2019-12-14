مقتل وجرح 45 حوثيًا في مواجهات مع القوات الحكومية

أعلن الجيش اليمني أن القوات التابعة لميليشيا "أنصار الله" الحوثية خسرت 45 من عناصرها بين قتيل وجريح، في مواجهات مع القوات الحكومية في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.



وأفاد موقع الجيش بأن المواجهات اندلعت، السبت، أثناء محاولة مجموعة من الحوثيين "التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين"، في منطقة بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح.



وتابع الموقع أن قوات الجيش أحبطت هذه المحاولة وأجبرت المسلحين الحوثيين على الفرار، فيما استهدفت مدفعية الجيش "تعزيزات الميليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات"، ما أسفر عن مقتل 18 عنصرا من قوات الحوثيين وجرح 27 آخرين، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.