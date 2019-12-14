-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية السورية تعلن القبض على قاتل قريبتين للأسد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:19 م
جريدة الدستور
طباعة
أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم، إلقاء القبض على قاتل شقيقتين قريبتين للرئيس السوري، بشار الأسد، في منطقة القرداحة.

وقالت الداخلية، في بيان مقتضب نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك"، إنه تم "إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الشقيقتين هبة ونور فايز جبور في منطقة القرداحة".

وأفادت الداخلية السورية في بيانها بأنه تم بدء "التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة"، التي وقعت في منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية غرب سوريا وأثارت أصداء واسعة في البلاد.

إلى ذلك، تداول ناشطون سوريون بعض تفاصيل القضية، قائلين إن مرتكب الجريمة هو الضابط برتبة ملازم أول من مرتبات قيادة شرطة حماة، فرع السجن المركزي، وئام زيود.

من جانبه، ذكر قائد مغاوير البعث، جهاد بركات، عبر "فيسبوك"، أن إلقاء القبض على منفذ الجريمة تم على الحدود الإدارية لمدينة إدلب، وكان مقررا تهريب زيود إلى تركيا.

ونشر بركات صورا لزيود وهو مكبل اليدين، إضافة إلى صورة لبطاقته العسكرية، وقال: "قمنا بالمتابعة وإعلام بعض الجهات الأمنية والتواصل بشكل شخصي مع بعض الأشراف وتم الوعد بتسليمنا المذكور، كنت حريصا على أن يتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية وليس لنا".

وتنتمي الأختان المغدورتين إلى عائلة الأسد من جهة الأم، رتاح بديع الأسد، وذكرت وسائل إعلام محلية أن القاتل كان خطيبا لهبة التي قررت فسخ الخطوبة بعد خلاف، فما كان منه إلا أن اقتحم منزل العقيد فايز حسن جبور، في القرداحة يوم الجمعة الماضي، وأطلق النار على الأختين وعلى شقيقهما، ما أدى إلى مقتلهما، وإصابة الأخ الذي نقل إلى العناية المشددة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

نشطاء يهاجمون المحامي "المتحرش": يتعاون مع الجميع من أجل الدولار

منذ حوالي 7 ساعات

"الأرصاد" تحذر من طقس الأحد: عدم استقرار وأمطار غزيرة

منذ حوالي 4 ساعات

والدة الطفل زين تبكي بعد تحية الحضور لها في #منتدى_شباب_العالم

منذ حوالي 14 ساعة

في أول جلسة.. أسرة "شهيد التذكرة" تطالب النقل بتعويض مليون جنيه

الصور

image description

جامعة أسوان تشارك في ملتقى شباب العالم بشرم الشيخ

image description

إقبال السائحين على "سوهو سكوير" بشرم الشيخ مع انطلاق منتدى الشباب

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

الأكثر قراءة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

تعليق ناري من عمرو عرفة عن هدف "صلاح" الثاني في واتفورد

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

سلاح فعال لمرضى السكري

الوقت المناسب لتناول الرضيع منتجات الأرز

6 أسباب تؤدي إلى الشعور بنغزات الصدر

كيف تعرف أن طفلك مدلل؟

الرئيس نيوز

السيسى: منتدى شباب العالم رسالة سلام قائمة على الحوار

تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى الشباب يؤكد دور مصر الريادى فى الشرق الأوسط

أول عارضة أزياء محجبة فى العالم للشباب: لا تستسلموا لليأس وتمسكوا بالأمل

أحمد حلمي لـ"شباب العالم": "أنا ابن السبع حضارات"

منوعات

تراجع صيد وحيد القرن في ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

طرق جديدة للديكور في 2020

كشكول

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بالغربية

حكاية المحارب "زين" الذى هزم السرطان 4 مرات

رئيس جامعة طنطا: منتدى شباب العالم دوره تبادل الأفكار

تفاصيل خطة "تعليم القاهرة" لامتحانات نصف العام

إسلام سياسي

القبض على 5 مسلحين ينتمون لـ"داعش الإرهابي" بروسيا

اختيار رئيس الإتحاد الصوفي العالمي مستشاراً للرئيس الإندونيسى

بعد دعمها ومساندتها له «الشيخية »..أول طريقة صوفية تهنىء «بن تبون» برئاسة الجزائر - صور

مستشار الإخوان يفضح سيف عبدالفتاح ويتهمه بخيانة الجماعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. احتفال الإنتاج الثقافى باليوم العالمى لذوي الهمم

ندوات ولقاءات أدبية متنوعة في "ثقافة أسيوط"

الثلاثاء.. إبراهيم عبدالمجيد في منتدى المستقبل بـ"السايكلوب"

8 فبراير.. انطلاق مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

صفحتنا ع الفيس بوك