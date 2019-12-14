أول فتاة في العالم تقود طائرة دون ذراعين (فيديو)

أثارت الفتاة الأمريكية، جيسيكا كوكس، وهي أول فتاة تقود طائرة دون ذراعين، إعجاب الحاضرين بمنتدى شباب العالم الذي يعقد للعام الثالث على التوالي في شرم الشيخ



وتحدثت جيسيكا كوكس عن حياتها وتجربتها مع الطيران، وذلك خلال مشاركتها بمنتدى شباب العالم في مصر، حيث أكدت أنها ومنذ نعومة أظافرها حرصت على ممارسة الرياضة والنشاط، ورغبتها في عدم الشعور بالعجز.



وبعد حديثها عن التحديات التي حولتها إلى نموذج للتحدي والإصرار، انتقلت لسرد تفاصيل بدايتها مع حلم الطيران، حتى أصبحت قائدة للطائرات.



هذا، وشدت جيسيكا كوكس التي وُلدت من غير ذراعين نتيجة لإصابتها بعيب خلقي نادر، أنظار الجميع بعد قيامها بربط خيوط حذائها بأصابع قدميها.



وكوكس، هي أول طيار من غير ذراعين في العالم، وأيضا هي أول شخص من غير ذراعين حاصل على الحزام الأسود في جمعية التايكواندو الأمريكية.



جدير بالذكر أن الفتاة الأمريكية كانت مصدر إلهام للمهندسة الإمارتية ريم المرزوقي، التي حصلت على براءة اختراع من الولايات المتحدة لتصميمها سيارة يمكن قيادتها دون استخدام اليدين.



وخطرت فكرة الاختراع ببال ريم المرزوقي بعد أن شاهدت مقابلة تلفزيونية مع جيسيكا كوكس، أعربت خلالها عن الصعوبات التي تواجهها في قيادة السيارات لمسافات طويلة باستخدام قدميها