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في العيد الـ٤٨ لشيخ المطارنة.. نشاط رعوي مكثف بإيبارشية البحيرة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:13 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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شهدت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، نشاطًا رعويًّا مكثفًّا، حيث قام الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية، بتخريج الدفعة الـ٢٤ من طلبة كلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية بدمنهور وفروعها في مرسي مطروح ومدينة السادات ومنطقة كنج مريوط وكذلك الدفعة الـ 20 لمعهدي الكتاب المقدس والألحان.

يأتي هذا بالتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعين لسيامة الأنبا باخوميوس أسقفًا للإيبارشية، حيث سيم فى عام ١٩٧١.

وفي السياق ذاته احتفلت مدرسة الكرمة للغات التابعة للإيبارشية، بنيافته بعدة فقرات مناسبة، وكذلك فعل ١٨٠ من خدام التلمذة والتبعية من خريجي ودارسي برنامج اتبعني الذي تنظمه الإيبارشية منذ عدة سنوات.

كما أقيم صباح اليوم القداس الإلهي بكنيسة مار مرقس الرسول بكرمة دمنهور للمناسبة ذاتها شارك فيه مجمع كهنة الإيبارشية وأعداد كبيرة من الشعب.

يذكر أن الإيبارشية تقيم هذه الاحتفالات من خلال تأصيل محاور مهمة لعام ٢٠١٩ ٢٠٢٠ وهي: الوفاء والانتماء، والوحدانية والمرجعية، التعليم والتسليم.

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