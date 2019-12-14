عفيفي: منتديات الشباب فكرة ناجحة.. ولا بديل عن "حوار الأجيال"

قال الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن تجربة منتديات الشباب هي فكرة ناجحة جدا، موضحا أن جلوس رئيس الجمهورية في حوار مع الشباب هو أمر هام جدا للمجتمع، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكون على طبيعته في الحوارات المباشرة مع الشباب.

وأوضح عفيفي، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الأحزاب نفسها لا بد أن تجري حوارا مع شبابها، مشددا على ضرورة عودة الحياة الحزبية لمصر في أسرع وقت.

وواصل أنه يجب استبدال فكرة صراع الأجيال بحوار الأجيال، مشددا على ضرورة خلق قيادات صف ثاني وثالث في الدولة.

وتابع أن إجراء الحوار مع الشباب يجعلهم يحترمونك، لأن الحوار في حد ذاته فيه اعتراف منك بالشباب، وبالتالي فإنك تمنحه حريته في إثبات نفسه وهو حقه.