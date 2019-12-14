بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب درجة نارية بالأقصر

أصيب 3 أشخاص، مساء السبت، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة الرواجح، التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفى أرمنت لتلقي الرعاية الطبية المناسبة لحالتهم الصحية.



واستقبلت مستشفى أرمنت أحمد تهامي، 27 عامًا، مصاب بكسر باليد اليسرى، حسن علي، 19 عامًا، مصابًا بارتجاج في المخ، عصمت الطيب، مصاب بكسر باليد اليمنى، وذلك على إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها بجزيرة الرواجح، التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر.



على الفور، توجهت سيارة إسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.



حرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.