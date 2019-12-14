خالد عبد الغفار: لدينا 27 جامعة مجانية على مستوى الجمهورية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الجامعات الجديدة ستقيم الطالب بشكل علمي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على الإتاحة في الجامعات وتوفير التعليم العالي في كل محافظات مصر.



وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن جامعة جنوب سيناء تعد من الجامعات الحديثة على مستوى العالم.



وأوضح أن العامين الماضيين تم افتتاح 3 جامعات في محافظات مرسى مطروح والأقصر والوادي الجديد، لافتا إلى أنه يوجد 27 جامعة حكومية مجانية في كل محافظات مصر.



وبين أن وجود الجامعات في كافة محافظات مصر سوف تزيد أعداد الملتحقين؛ وهو ما تحقق بالفعل في محافظة مرسي مطروح، لافتا إلى أن بعض الأهالي يرفضون ذهاب بناتهم خارج المحافظة للتعليم في الجامعة.

