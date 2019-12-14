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سياسي

عزام: منتدى شباب العالم رسالة بأن مصر بلد الأمن والأمان

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:59 م
جريدة الدستور
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قال المستشار رمضان عزام، نائب رئيس الحملة لدعم الرئيس السيسي للإعلام السياسي، إن منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ خلال الفترة 14 حتى 17 ديسمبر، فرصة لاختلاط الحضارات والثقافات وابتكار أفكار جديدة في كل المجالات تستفيد منها الدولة بعد تطبيقها.

أضاف عزام، خلال تصريحات صحفية، أن انعقاد منتدى الشباب العالم في مصر يعطي نظرة ايجابية وتفاؤلية للمستثمرين بكل أنحاء العالم، ويمنح رسالة واضحة للجميع بأن مصر هي بلد الأمن والآمان، مشيرا إلى أن مصر مهيأة أمنيا لاستقبال الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المُقبلة.

وأشار إلي أن عند عودة هؤلاء الشباب إلى بلادهم سيكونون أفضل سفراء لمصر وسيقومون بعمل دعايا جيدة عن جمال مدينة شرم الشيخ وحسن الاستقبال والأمن والأمان بعكس ما ينشر إعلاميا في بعض المنابر الإعلامية بعكس ذلك.

ولفت إلى وجود مكاسب كبيرة ستعود على أسهم قطاع السياحة في البورصة المصرية حيث تعطي هذه المؤتمرات المستثمرون في البورصة حالة تفاؤلية، وتخفض من المخاطر التي يتعرض لها لقطاع السياحة، موضحا أن المنتدى سوف يدخل مزيد من النقد الأجنبي لمصر.

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