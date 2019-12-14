"الأردنية دانا" نجمة مسرح #منتدى_شباب_العالم: عزفى فى مطار الملكة علياء أهلنى للمشاركة





«حلمى تحقق بالمشاركة فى مسرح منتدى شباب العالم، بعدما جرى اختيارى لأؤدى ديو رفقة العازف التونسى إيهاب لاعوش».. بهذه الكلمات بدأت دانا أمجد المصرى، عازفة عود أردنية، حديثها لـ«الدستور».

«دانا» بدأت العزف على العود عندما كانت فى سن ١٥ عامًا، بعد أن دفعها شغفها بالموسيقى لشراء آلة لتجرب عليها موهبتها، ثم اشتركت، بمساعدة أسرتها، فى مدرسة لتتعلم العزف بشكل احترافى. وتحكى العازفة الأردنية تلك التجربة، قائلة: «درست لمدة سنة فى مدرسة الموسيقى، وبعدها بدأت أتعلم على موقع (يوتيوب) بمفردى، ثم شعرت بالملل فانضممت لأوركسترا عندنا فى الأردن». وأضافت: «عزفت فى أماكن لم أكن أتخيلها، وقدمت فقرات أمام الملك عبدالله، وعلى المسرح الثقافى الملكى، وقدمت عرضًا فى مطار الملكة علياء الدولى، فى عام ٢٠١٧، وساعتها جميع المسافرين وقفوا يستمعون إلىّ، والتقطوا صورًا لى».

وعن منتدى شباب العالم، قالت: «أرسلت فيديو عزفى فى مطار علياء للقائمين على المنتدى، وعرضوا علىّ أن أعزف دويتو مع إيهاب فوافقت»، معبرة عن سعادتها وفخرها للعزف أمام شباب من أنحاء العالم. وتنوى كذلك التقدم للمشاركة فى الحدث فى موسمه المقبل أيضًا، قائلة: «سأحضر شيئًا للسنة المقبلة، وربما يكون مع إحدى الفرق هنا».

