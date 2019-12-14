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تقارير ومتابعات

التونسى إيهاب مطرب منتدى شباب العالم: أحلم بأن تكون مصر بوابتى للعالمية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:52 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
ايمان ماهر
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قال العازف التونسى إيهاب لاعوش، الذى يقدم «ديو» مع المطربة الأردنية دانا أمجد، إن حلمه تحقق بالغناء أمام الرئيس السيسى، معبرًا عن فخره بالمشاركة فى هذا الحدث الذى يجمع شباب العالم من مختلف الجنسيات.
«لاعوش»، البالغ ٢١ عامًا، طور موهبته فى عزف العود وصار محترفًا فيه منذ ٣ سنوات، بعد أن ورث حب الموسيقى من والده، واشترى له الأخير «عودًا» عندما شاهد شغفه بسماع الأغانى والمعزوفات.
وقال «لاعوش»: «لم أكن أتخيل أن لدىّ موهبة فى العزف، لكنى تشجعت جدًا عندما حصلت أختى الصغيرة على دبلوم فى الموسيقى العربية، ساعتها سألت نفسى، لما لا أكون عازفًا؟ ومن هنا قررت دراسة العود حتى صرت محترفًا فيه».
ورغم حبه الموسيقى، حقق الشاب التونسى حلمه الذى كبر معه، وهو أن يلتحق بكلية الهندسة قسم الميكانيكا، وعلق: «الهندسة والموسيقى متداخلتان مع بعضهما، وأجد متنفسًا عن المذاكرة فى الموسيقى».
وعن مشاركته فى منتدى شباب العالم هذا العام، قال العازف التونسى: «منذ شهرين أرسلت لى صديقة تونسية رابط التسجيل بمنتدى شباب العالم، وقالت لى أنت موهوب يمكن أن تقدم فى المسرح، فأرسلت لهم مقطع فيديو، وعرضوا علىّ المشاركة فى دويتو مع فتاة أردنية، فوافقت».
وشعر «لاعوش» بفرحة كبيرة بقبول مشاركته والغناء أمام الرئيس، وقال: «كان أقصى حلمى أن أعزف وأنشر فيديوهاتى بمواقع التواصل الاجتماعى، ماكنتش أحلم بالفرصة دى. أصدقائى فى تونس وأسرتى فخورون بى، وقالوا إنهم سيشاركون الفيديو الذى سأظهر فيه وأنا أعزف أمام الرئيس السيسى على جميع منصات التواصل الاجتماعى، وأتمنى أن أكون عازفًا عالميًا، وأن تكون مصر انطلاقة مشوارى إلى تلك العالمية».

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