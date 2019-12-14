خلال #منتدى_شباب_العالم.. فرقة "طيف الخيال" المغربية تعرض قصصًا إنسانية بـ"الظلال"

قصة نجاح كبيرة حققتها فرقة «موزار طيف الخيال» المغربية، المكونة من ١٠ شبان، تكللت فى النهاية بالمشاركة فى مسرح منتدى شباب العالم هذا العام.



نجم الفرقة سطع فى البرنامج الشهير «آرابز جوت تالنت» بعد تتويجها بالجائزة الكبرى، ثم استطاعت تحقيق نجاحات أخرى من خلال إبداعاتها فى فن «خيال الظل»، بتقديمها عددًا من العروض فى محافل فنية كبرى داخل وخارج المغرب، خاصة فى بلدان الخليج العربى.



وقال رضوان بوحراث، قائد الفرقة: «قدمنا عروضًا كثيرة حول العالم، وهذا العام نقدم فى بلدنا الثانى مصرنا الحبيبة»، موضحًا أن الفرقة متخصصة فيما يعرف بـ«فنون الظلال»، حيث يجسد أعضاؤها بأجسادهم عروضًا يصنعون منها قصصًا إنسانية.



وتابع: «الفكرة جاءت لى بعدما شاهدت الكثير من عروض الظل على يوتيوب، وقررت تكوين فرقة من أسرتى، وتدربنا لمدة ٤ سنوات، وتحديدًا منذ عام ٢٠١٣، حتى ذاع صيتنا عالميًا، وقررنا تقديم فن جديد فى العالم العربى».

وذكر أنه تقدم للمشاركة فى المنتدى حينما علم أنه تم فتح باب التقديم، فسارع بإرسال مقاطع فيديو لعروض الفرقة، وأجروا تحضيرات كبيرة لإبهار العالم، مضيفًا: «ماكنش مصدق نفسى إنى هعرض قدام الرئيس السيسى والعالم»، لافتًا إلى أن العرض سيكون موضوعًا إنسانيًا.

وقال أسامة بوحراث، نائب رئيس الفرقة: «فرحت كثيرًا عندما أخبرونى بأن الفرقة ستقدم عروضًا فى منتدى شاب العالم، وتحمست على المستوى الشخصى».

وأضاف: «أنا أحب القراءة، وأدرس بكلية الآداب، وأمثل مسرحيات على خشبة الجامعة، وعندما عرض علىّ رضوان فيديو لفرقة عالمية تمثل الظل، حاولنا أن ندمج الموسيقى مع التمثيل، وشاركنا مع بقية أفراد أسرتنا ثم بدأنا نتبنى مواهب أخرى خارج العائلة».