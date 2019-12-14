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تامر حسني يكشف الشروط الصعبة للفوز بجائزة "جينيس ريكورد"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:51 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف الفنان تامر حسني، عن الشروط الصعبة لكي يفوز بجائزة "جينيس ريكورد"، لأكبر عدد للرسائل على لوحة جدارية في العالم.

وقال خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن هذه الجائزة لها شروط صعبة جدًا خاصة أنها تقام على أرض غير أرضي، وبشكر كل الإماراتيين على حفاوة الاستقبال ومظاهرات الحب وكل المصريين والجاليات الذين جاؤا من كل أنحاء العالم.

وأضاف أن اللجنة كنت دقيقة جدا في حسم عدد الأصوات، حتى أنها أسقطت أكثر من 15 ألف صوت بسبب عدم كتابة موقف مؤثر من قبل الأشخاص والاكتفاء بكلمة بحبك يا تامر أو بحب أغنيتك.

وتابع كما أن اللجنة كانت تقوم بإسقاط بعض الأصوات إذا تم تكرارها من قبل شخص واحد وتكتفي برسالة واحدة، وكانت هناك كاميرات مراقبة لمراقبة الأشخاص ومعرفة المترددين أكثر من مرة.

وأكد أن المنظمة تشترط أن يكون التصويت من دول السبع قارات وكل هذا يحدث في أربعة أيام فقط واليوم الأول ضاع في الترتيب والأخير في الإعلان عن نتيجة التصويت.

وأوضح أنه خاف من المغامرة ولكن ثقته في الجمهور الذي يحبه كانت فوق الوصف، وهذا ما جعله يسافر ويشارك في المسابقة، مشيرًا إلى أن حضور هذا الكم من الجماهير كان مفاجأة بالنسبة له، والمفاجأة أنه رآهم شخصيًا وكان متخيلًا أن يسمعوه في حفلات فنية ولكن حضورهم للتصويت له كان صدمة مفرحة بالنسبة له.

وعن أكثر الرسائل التي أثرت فيه من جمهوره هو إقلاع البعض عن المخدرات، بسبب مشهد وفاة شقيقي في فيلم "نور عيني".

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