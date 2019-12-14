"الكاميروني وازيه" نجم مسرح شباب العالم: أتمنى إصدار ألبومات جديدة

شجعت الموهبة الكبيرة التى يمتلكها، وحصوله على العديد من الجوائز الفنية، المغنى والشاعر الكاميرونى Wazih أو «وازيه» على التقدم للمشاركة فى مسرح منتدى شباب العالم.



وقال «وازيه»: «أنا مغنٍ وشاعر أغانى، حائز على جوائز فى الكاميرون، وبدأت مسيرتى المهنية عام ٢٠١٣، وأطلقت ألبومين وعدة أغانى سنجل متاحة على أكثر من منصة بث».



وأضاف: «المشاركة فى المنتدى ستكون تجربة لا يمكن تخيلها بالنسبة لى، خاصة أن أرى رئيس مصر، إضافة إلى الغناء أمام آلاف المشاركين من الشباب الذين سيحضرون هذا العام».

وتابع: «أتطلع إلى تلك التجربة، هذه أول مرة أغنى أمام رئيس، كفنان إفريقى وكاميرونى»، متمنيًا أن تتغير حياته بعد منتدى شباب العالم بإنتاج المزيد من الألبومات، وأن يحصد شهرة عالمية، مشيرًا إلى أن أكثر تحدٍ واجهه هو كيفية توصيل الموسيقى إلى أكبر عدد ممكن من الناس. وعن زيارته مصر، قال: «جئت مع شباب البرنامج الرئاسى الإفريقى، فى أكتوبر الماضى، وزرت الأهرامات ومتحف الإسكندرية ومتاحف القاهرة والفيوم وقناة السويس».