"كوانا" مغنية مسرح منتدى شباب العالم: أحببت «الفول» والابتسامات استقبلتنى من المطار

كانت لها تجربة خاصة مع الغناء منذ طفولتها، حيث اكتشفت والدتها موهبتها منذ الصغر، وبدأت فى تنميتها وتشجيعها، عبر نشر إبداعاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«ساوند كلود»، حتى حققت شهرة كبيرة فى الولايات المتحدة. إنها المطربة الأمريكية كوانا أدبيسى أو «كوانا»، التى تعرفت على منتدى شباب العالم منذ شهرين، فقررت الاشتراك فيه بالغناء، ثم تقدمت وتم قبولها، ما جعلها تشعر بسعادة كبيرة، لأن «الغناء فى مصر حلم كبير»، وفق قولها.

وأضافت «كوانا»: «سأغنى فى منتدى شباب العالم هذا العام. أنا متحمسة للغاية لتمثيل الولايات المتحدة فى هذا الحدث المذهل، أمام شباب من مختلف الجنسيات»، معربة عن فخرها الكبير بالغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكشفت عن أنها المرة الأولى التى تزور فيها مصر، وقالت: «منذ نزولى إلى المطار وجدت استقبالًا حافلًا، وترحيبًا كبيرًا من المصريين الذين قابلونى بابتسامات، وسهلوا لى كل شىء، لذا أعيش تجربة رائعة هنا، وآمل أن أعود إلى أم الدنيا مرة أخرى». وعن المظاهر التى أعجبتها فى مصر، قالت: «الشىء المفضل لدى فى مصر هو الناس والطعام. أتيحت لى الفرصة لتجربة الطعام المصرى الأصيل، ووجدته لذيذًا جدًا، خاصة وجبة الفول التى أحببتها بشدة. كما أن الناس هنا يرحبون بنا بحفاوة، لذا تعرفت على الكثير من الأصدقاء فى الأيام القليلة التى أمضيتها هنا، وتعرفت على ثقافة مصر الأصيلة».

ورغم حبها الشديد للموسيقى والغناء، لم تهمل المطربة الأمريكية الجانب العلمى فى حياتها، فهى تدرس إدارة الأعمال فى الجامعة، وهو ما تعلق عليه قائلة: «لا يمكن فصل الموهبة عن التعليم، هما طريقان قررت أن أمشى فيهما إلى النهاية».