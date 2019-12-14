السعدني: منتدى شباب العالم دليل علي نجاح الدولة في مواجهة الإرهاب

قال المهندس علاء السعدني، أمين عام حزب حماة الوطن بالدقهلية، إن منتدى شباب العالم الذي يُعقد في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى يمثل رسالة سلام وتنمية، تسهم في مواجهة التطرف والإرهاب.



وأضاف السعدني، خلال بيانه، اليوم السبت، أن منتدى شباب العالم يعتبر فرصة للشباب من جميع دول العالم، للحوار الجاد والمباشر سواء مع بعضه البعض أو مع صناع القرار والمسئولين حول العالم؛ ويتم من خلاله مناقشة القضايا التى تهم الشباب، بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة تُسهم فى جعل العالم مكانًا أفضل.



وأشار أمين عام حزب حماة الوطن بالدقهلية، إلى أن انعقاد المنتدى في سيناء الآن أوضح دليل على نجاح جهود الدولة بجميع مؤسساتها فى مواجهة الإرهاب، وأبلغ رد على مروجي الشائعات والمشككين في هذه الجهود.