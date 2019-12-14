عفيفي: الإخوان نشأت متأثرة بالحركات الفاشية والنازية

قال الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن المجتمعات الصحية والجيدة هي التي تستطيع أن تستوعب الشباب وحراكهم وقلقهم.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن جماعة الإخوان نشأت في ظل مناخ يسود فيه الفكر النازي والفاشي، موضحا أن الغريب هو أن الفاشية انتهت والنازية انتهت، ولكن الفكر الأيدولوجي للإخوان لم ينته رغم أن نشأتهم كانت متأثرة بهذه الحركات.

وواصل أن جماعات الفكر الموجه كلها انتهت لأنها لا تستطيع أن تدخل القرن الـ 21، وجماعة الإخوان استمرت في ظروف غامضة، لذلك تلقت ضربات متتالية، خاصة وأنها لا تستطيع أن تتواكب مع متغيرات العصر، وفشلت في ترجمة شعارها الإسلام هو الحل، لدى وصولهم للحكم.