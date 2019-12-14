أول تعليق لوالدة الطفل زين "محارب السرطان" بعد مصافحة الرئيس له

أعربت والدة محارب السرطان الطفل زين يوسف، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنجلها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.



وقالت والدة "زين" خلال لقاء خاص لقناة "صدى البلد"، اليوم السبت: "ربنا جزاني خيرا أنا وتامر زوجي لأننا تعبنا أوي، عشان نشوف زين واقف على رجله تاني".



وأضافت: "ابني يعطي أمل لناس تانية ودي حاجة كبيرة عندي"، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يصافح الرئيس السيسي نجلها، معلقة: "مكنتش مصدقة".



وبكت والدة محارب السرطان زين يوسف، بعد أن طلب الرئيس السيسي مصافحة نجلها، معربة عن سرورها بهذا الموقف الإنساني من الرئيس.



يُذكر أن زين يوسف محارب السرطان يبلغ من العمر 12 عاما، ونجح في محاربة مرض السرطان أربع مرات، حيث تعد هذه المرة الرابعة له التي يهزم فيها السرطان ويتعافى منه.

