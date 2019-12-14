الفحام: عمال مصر سد منيع ضد محاولات لزعزعة الوطن

أكد اللواء الدكتور محسن الفحّام، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، ضرورة مواجهة محاولات إحداث وقيعة بين عمال مصر مع بعضهم لو بينهم وبين القيادات العمالية التنفيذية، مشددًا على أن الحزب يقوم بدور مهم في مواجهة حروب الفتن التى تستهدف عمال مصر الشرفاء.



أضاف الفحّام، خلال الندوة التثقيفية الثانية لحزب حماة الوطن، والأولى لأمانة العمال، انه قام بعمل جولات ميدانية فى عدد من المحافظات حيث التقى بالتجمعات العمالية بها وسيواصل تلك الجولات تباعًا؛ للوقوف مع عمال الدولة المصرية، مؤكدًا أن العمال هم السد المنيع ضد أى محاولات لزعزعة الثقة والأمن فى ربوع الوطن.