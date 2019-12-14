الأرجنتين ترفع الضرائب على الصادرات لتمويل الإنفاق

رفعت الأرجنتين، أكبر مصدر في العالم لوجبات فول الصويا وزيت الصويا المصنع، الضرائب على التصدير، اليوم، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تمويل الإنفاق في ظل ولاية الرئيس الجديد ألبرتو فرنانديز.



وتناقل المزارعون هذه الخطوة على نطاق واسع، وتبلغ قيمة محاصيل المزارعين ثلث مجموع صادرات البلاد. وسيتم الآن تثبيت الضريبة عند نسبة 9%، حيث ارتفعت من أربعة بيزو للدولار على الصادرات الأولية مع قيمة مضافة قليلة.



ويقل سعر الصرف الحالي 7 % عن السعر السائد، وتم فرض رسوم إضافية بنسبة 18 % على صادرات فول الصويا ومنتجات الصويا المصنعة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.



وقالت الحكومة: إن هذه الخطوة كانت عاجلة لتلبية احتياجاتها المالية، وفقًا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية. وتولى فرنانديز الرئاسة في 10 ديسمبر.



وقال رئيس جمعية المناطق الريفية في الأرجنتين، دانييل بيليجرينا: إن الضرائب الجديدة "سيكون لها تأثير كبير للغاية على المنتِجين"، وفقًا لصحيفة "لا ناسيون"، مضيفا أن الحكومة الجديدة لم تخطر المزارعين بهذه الزيادة مطلقا.



وتواجه الأرجنتين ضربة مالية وسط جفاف شديد في حزام بامباس الزراعي أدى إلى توقف الزراعة.



ويتولى فرنانديز الحكم وسط أزمة اقتصادية حادة، ومحادثات عسيرة مع الدائنين وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة من صندوق النقد الدولي بقيمة 56 مليار دولار، وصرح الرئيس بأن الأمة لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون إذا لم يحقق الاقتصاد نموا.