الأحد.. حفل الفرقة القومية على المسرح الكبير بدار الأوبرا

تحيي مساء غدٍ الأحد الفرقة القومية العربية للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حازم القصبجي، حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة متنوعة من أغنيات الزمن الجميل ومنها:"ظلموه، ودارت الأيام، وفاتت جنبنا، وسحب رمشه، والوداع، وقولوا لعين الشمس، وموعود، وغريب الدار، وتلات سلامات، وافرح يا قلبي، وأحضان الحبايب، وتعالى شوف.



تضم الفرقة المطرب أحمد عصام، المطربة عفاف رضا، سعيد عثمان، ريم كمال، إسماعيل صادق، أميرة سعيد، وخالد عبدالغفار.