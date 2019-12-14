غدًا.. انطلاق أسبوع أفلام المخرج الراحل سمير سيف بقصر السينما

ينطلق، غدًا الأحد، أسبوع أفلام المخرج الراحل سمير سيف بقصر السينما بعرض فيلم "دائرة الانتقام" ومن المقرر أن يستمر هذا الحدث لمدة 7 أيام.



ويعرض خلال أسبوع أفلام سمير سيف كل من فيلم "المشبوه" للزعيم عادل إمام، وفيلم "آخر الرجال المحترمين"، وفيلم "سوق المتعة"، و"معالي الوزير" للراحل أحمد زكي.



ويعرض في اليوم الأخير فيلم "الغول" ويعقبه حفل تأبين للراحل بحضور النجوم الذين عمل معهم وأبرز تلامذته من المخرجين.



ورحل المخرج سمير سيف منذ أيام وأصيب الوسط السينمائي بصدمة عقب رحيله حيث إنه كان محبوبًا من الجميع وكان يتمتع بدماثة الخلق، كما أنه رحل قبل تكريمه في الدورة القادمة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.