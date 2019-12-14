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عالم

ألبانيا تعتقل متسببين في سقوط قتلى بالزلزال

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:27 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت الشرطة، اليوم، إن مسئولي الادعاء في ألبانيا، أصدروا سلسلة من أوامر الاعتقال بتهم من بينها القتل وسوء استغلال الوظيفة بعد مقتل 51 شخصا، بسبب انهيار عشرات المباني إثر زلزال بقوة 6.4 درجة الشهر الماضي.

وقالت الشرطة ومسئولو الادعاء إن التحقيقات المبدئية أظهرت، أن "من أسباب سقوط قتلى المباني المنهارة عدم التزام بُناتها ومهندسيها وأصحابها بقوانين وقواعد ومعايير الإنشاءات الآمنة".

وأضافت الشرطة أن الادعاء أصدر في المجمل 17 أمرا بالضبط، وألقت الشرطة، اليوم، القبض على اثنين من الصادر بحقهم أوامر الضبط، وهما يملكان فندقين انهارا مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في دوريس ثاني أكبر مدينة وميناء رئيسي في ألبانيا.

كما ألقت الشرطة القبض على ثالث، وهو مدير فندق يقضي فيه أفراد الشرطة عطلاتهم، وعثرت السلطات على جثة ضابط كبير تحت أنقاضه.

وأضافت الشرطة، أن بعض الذين شملتهم أوامر الضبط فروا بعد الزلزال الذي وقع في 26 نوفمبر، وتسبب الزلزال في تشريد 14 ألف شخص.

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