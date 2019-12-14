للقضاء على قوائم الانتظار.. افتتاح وحدة قسطرة القلب بمستشفى إسنا

افتتحت اليوم مستشفى إسنا التخصصي وحدة قسطرة القلب، والتي شهدت إجراء أول 5 عمليات قسطرة بنجاح.



حيث تم اليوم إجراء 5 عمليات قسطرة بجهود الطاقم الطبي المشارك بأول عمليات قسطرة مؤكدين سعيهم وبذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات المرضى.



يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بتجهيز وحدة القلب بمستشفى إسنا التخصصي بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية واستقطاب عدد من الكفاءات المحلية تلبية لاحتياجات المرضى والتخفيف عليهم من التنقل والسفر وسد الحاجة.



وسيتم إجراء العمليات الخاصة بالقسطرة في مستشفى إسنا للقضاء على قوائم انتظار عمليات القسطرة.