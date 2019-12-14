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حكومة السودان والجبهة الثورية تمددان اتفاق جوبا حتى ١٥ فبراير

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:14 م
جريدة الدستور
نغم رأفت
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أعلنت الحكومة السودانية والجبهة الثورية، تمديد اتفاق جوبا حتى ١٥ فبراير المقبل، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

كان المجلس السيادي السوداني والجبهة الثورية، توافقا في إعلان جوبا الذي تم توقيعه في ١١ سبتمبر ٢٠١٩، على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة، فيما كان من المنتظر وفقًا للوثيقة الدستورية أن يعلن اليوم 17 نوفمبر المجلس التشريعي.

وتنص الوثيقة الدستورية، التي حددت تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي السوداني، في المادة (23) على "أن المجلس سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الـ300 عضو، على أن يراعى تمثيل كل القوى المشاركة في التغيير، عدا المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه".

ونصت الوثيقة على: "ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ التوقيع على الوثيقة".

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس الماضي، على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

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