جوتيريس لشباب العالم: الأمم المتحدة بحاجة لأفكاركم #منتدى_شباب_العالم

وجه أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة لشباب العالم، عبر فيديو أرسله للعرض في منتدى شباب العالم المنعقد الآن بمدينة شرم الشيخ.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "أتشرف بتحية منتدى شباب العالم، الشباب الذين يقومون بالتغيير ويواجهون العوائق التي تحول دون تحقيق آمالهم وطموحاتهم".



ووجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة للشباب، قائلًا:"أشجعكم على هزيمة الفقر ومكافحة الكراهية وعدم المساواة بين الجنسين، والضغط لحل مشكلة التغيرات المناخية، الأمم المتحدة بحاجة لأفكاركم".



وينعقد منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشهد هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم المنتدى هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.



وخلال المؤتمر تنظم جلسات نقاشية وورش العمل حول مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط.



كما يتم تنظيم عدد من ورش العمل التحضيرية والتي تناقش العديد من القضايا المهمة منها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، شباب المتوسط: جذور مشتركة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل.



