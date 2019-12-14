"الأعلى للإعلام": معلومات "رويترز" عن الدراما المصرية كاذبة



وزعم التقرير أن لجنة الدراما تمنع الأعمال السياسية وأنها أعدت تقريرا عن مشاهد التدخين والألفاظ السوقيه وأنها منعت المشاهد الجنسية وموضوعات الإلحاد والمثلية.



وأكد المجلس أن لجنة الدراما لم تصدر تقريرها أساسا كما أنها لا تملك أية سلطة لمنع تناول موضوعات بعينها في الأعمال الدرامية وإنما تعلن رأيها في الأعمال التي تعرض على الشاشات بعد العرض وليس قبله، كما أن اللجنة تضم شخصيات نقابية منتخبة من جموع المبدعين ولا يعقل أن تفرض قيودا على الإبداع بسلطات لا تملكها لأصلا، ويؤكد المجلس أنه لم يلتقِ أية استفسارات من معدي التقرير بعكس ما ذكرته "رويترز".



وكرر المجلس استياءه من حجم الأكاذيب التي تناولها التقرير والذي خالف المعايير المهنية العالمية، وتم بناؤه على أكاذيب تم نسجها بعناية مع تصريح للمنتج جمال العدل يتحدث فيه عن واقعة سمعها من منتج صديقه بأنه أوقف التصوير لعدم حصوله علي الترخيص اللازم، ثم انتقل التقرير لنسج قصص أخري نسبها لمجهولين.



واختتم المجلس بيانه مؤكدا أنه سيتخد الإجراءات المناسبة تجاه التقرير المذكور.

أعرب المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عن بالغ استياءه من المستوي المتدني الذي وصلت إليه تقارير وكالة رويترز، والتي لا تتناسب مع تاريخها العريق.وأكد المجلس أنه يترفع عن الرد على مثل هذه التقارير التي يتم بناؤها على معلومات كاذبة منقولة من صفحات التواصل الاجتماعي لكنه وجد نفسه مضطرا للرد على التقرير الذي نشرته رويتز عن الدراما في مصر نظرا لأنه نسب للمجلس أفعالا وإجراءات وقرارات لم تصدر من الأساس، ولم تناقش أصلا ولا يعقل اتخاذها بل وتخالف القانون الذي يحكم عمل المجلس والدستور الذي حدد سلطات المجلس وصلاحياته لقد زعم التقرير أن المجلس يشرف على الإنتاج الدرامي، وهو أمر بعيد تماما عن عمله، ويخالف قواعد العمل الفني التي لم تتغير منذ عشرات السنين.