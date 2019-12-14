مدير "اليونيدو" يؤكد تميز الرؤية المصرية في دعم الشباب

أكد لى يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تميز التجربة المصرية في دعم الشباب.



شدد يونج، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية الأخذ برؤية الشباب كونها لم تعد اختيارًا، بل ضرورة تتحقق من خلالها التنمية الاقتصادية المستدامة للدول.



وأوضح، خلال المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف شاب جمعهم الأمل والإنسانية رغم اختلاف الجنسيات واللغات، أن تطوير جودة التعليم في جميع دول العالم أصبح ضرورة وأساس مهم للاقتصاد القائم على الاستدامة.



أشار لي يونج إلى أن التكنولوجيا تؤثر بشكل مباشر في الشباب، كما أنها تعد أحد المحركات الرئيسية لدعم توظيفهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة، معربًا عن تطلع منظمة «اليونيدو» إلى المزيد من التعاون مع مصر في خطط التطوير المستمر.