رحلة من الإيمان والأمل.. قصة "زين" محارب السرطان #منتدي_شباب_العالم

وجه زين يوسف، محارب السرطان والبالغ من العمر 12 عامًا، الشكر لمنظمي منتدى شباب العالم لدعوته لحضور هذا الحدث المذهل بصفته أصغر متحدث مصري.



وقال "زين" خلال كلمته الافتتاحية في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ: "كنت أعرف أن هذا حدث مذهل إلا أن هذا الأمر مرعب للغاية".



وتابع: "أنا متعافى من مرض السرطان، بفضل الله هذه المرة الرابعة التي أتعافى منها من مرض السرطان".



وأردف: "رحلتي في مكافحة السرطان التي استمرت لـ7 أعوام كانت رحلة من الإيمان والأمل والخسارات والمكتسبات والبقاء بشكل إيجابي، أثناء مكافحتي لمرض السرطان، كان لدي شعار في حياتي، هو ألا أستسلم أبدًا، وقد اخترت ألا أستسلم أبدًا، اخترت أن أؤمن بأنني سأكون متعافيًا".



واستكمل: "مرض السرطان جعلني وعائلتي أنظر إلى كل شيء من منظور مختلف".



وأوضح أن السرطان كلمة رهيبة ولكنها ليست دائمًا سلبية، هي تعني أن ننظر إلى الأشياء من منظور آخر، مشيرًا إلى أن السرطان يمكن أن يسبب في الكثير من الخسائر لكن هناك دائمًا جوانب إيجابية وهي المتعلقة بكيفية التعامل معها، متابعًا: "هذا تحدٍ صعب للغاية".



وأكد أن السرطان عمل على تعزيز إيمانه وسمح له بمساعدة الآخرين.



وأنهى حديثه، قائلًا: "بفضل معاونة الله ودعم أسرتي، تمكنت من محاربة السرطان وأنا عمري 12 عامًا، لذلك فأنتم أيضًا يمكنكم القيام بذلك، أنتم تستطيعون أن تحولوا كل ما هو سلبي إلى إيجابي".