إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك أمام وحدة مرور مركز بدر بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بحادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من:" دينا عادل محمد " 15 سنة، "محمد ناصر إسماعيل "21 سنة، " ندا ياسر الصادق "17 سنة، "آية ابراهيم راشد " 17 سنة، وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج.



تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.