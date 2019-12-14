مسئول كونغولي: أعمال العنف رفعت أعداد المصابين بالإيبولا

حذَّر جان جاك ميومبا رئيس برنامج مكافحة مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم، من أن أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا أدت إلى تزايد أعداد المصابين بالإيبولا بسبب مخاوف القائمين على التطعيم على حياتهم.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن العناصر المتمردة شنت أمس الجمعة، هجومًا على مدينة "بيني" شمال شرق الكونغو الديمقراطية، التي تعتبر مركز الإصابات بالإيبولا؛ مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص من بينهم سيدة حامل، مشيرة إلى أن هجمات المتمردين تعرقل عمل القائمين على حملات التطعيم الرامية لاحتواء الإيبولا، الذي أسفر حتى الآن عن مصرع أكثر من 2200 شخص.



وقال رئيس برنامج مكافحة الإيبولا، إن 4 أشخاص من أفراد الحملة لقوا مصرعهم في الشهر الماضي، في "بيني"، كما أدت هجمات المتمردين الأخيرة إلى تزايد ملحوظ في عدد المصابين بالإيبولا.