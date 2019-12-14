مصرع 3 أشخاص وفقدان 15 إثر غرق منجم صيني

لقي 3 أشخاص مصرعهم وفقد 15 آخرون جراء غمر المياه أحد المناجم في مقاطعة سيتشوان وسط الصين، حسبما أوردت هيئة التليفزيون الصينية، اليوم.



وأشار التليفزيون إلى أن الحادث وقع قرابة الساعة 15 بعد ظهر السبت في ناحية إيبين، حيث خلف غمر المنجم بالمياه مقتل 3 من العمال الموجودين بداخله وفقدان 15 آخرين.



وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ لا تزال جارية في مكان الحادث.