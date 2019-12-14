فتح: الاحتلال يعتمد على الاستيطان لمنع إقامة دولة فلسطين

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن حكومة الاحتلال تعتمد على الجدار والاستيطان ومخططات الضم؛ لمنع إقامة دولة فلسطينية.



وأكد القواسمي، خلال لقائه وفدًا أمريكيًا اليوم، في رام الله، أن استراتيجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية واليمين المتطرف، ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية؛ لمنع حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، ومنع قيام دولة فلسطين، وهي جدار الضم والتوسع والفصل العنصري، والبناء الاستيطاني وتوسعته، ومخططات الضم وخاصة غور الأردن.



وأضاف أن حكومة الاحتلال تتعمد تعقيد المشهد السياسي من خلال إقحام الدين في الصراع، واستخدامه حجة وذريعة لاستمرار الاحتلال وتنفيذ نظام الابارتهايد (العزل العنصري) بحق الشعب الفلسطيني، وهو أمر خطير جدًا وله انعكاسات ودلالات خطيرة في كل مكان في العالم.