أحمد حلمي من منتدى شباب العالم: "المهم إنسانيتك مش لونك" #منتدى_شباب_العالم

قال الفنان أحمد حلمي، إنه يفتخر بجنسيته في كل مكان في العالم، مؤكدًا أن اسمه أو جنسيته لن يفرق أو يغير معنى كلامه.





وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح المنتدى الثالث لشباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول: "برغم اختلافنا عن بعض كبشر، إلا أن ربنا جمعنا على حقيقة داخل كل واحد فينا وهي الإنسانية وهي التي تجعلك تتقبل الآخر وتتعاطف معه وتحبه وتفهمه وتسمعه، مهما كان مختلف عنك أو بينكم خلاف".





وتابع أنه ليس من الإنسانية أن نحول حلاوة وقيمة وعظمة وروعة الاختلاف لخلاف، اللي خلق اختلافنا في أسامينا وجنسيتنا وألوانا وعاداتنا ودياتنا وأرضنا، خلق جوانا حاجة مشتركة لا يوجد فيها لا خلاف ولا ختلاف والدليل أننا اليوم كلنا مجتمعين في قاعة واحدة تحت هدف واحد والذي جمعنا ليس اختلافنا ولكن إنسانيتنا.





واستكمل: "ليس مهم اسمك أو لونك أو مين أو جيت منين حقيقي لك شكل عني بيختلف لك دين ولي دين نقدر نعيش دي حقيقة مؤكدة، نقدر نعيش ودا مش كلامي أنا دا التاريخ بيقول كدا".





ومنتدى الشباب احتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين الشعوب، وفي إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم حاتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلين من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام.المؤتمر يقام في شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كل أنحاء العالم، حيث إننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسًا لدبلوماسية السياسة المصرية، وانطلق المنتدى في نسخته الثالثة اليوم السبت ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري.