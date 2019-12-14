السيسي يوجه رسالة للعالم في افتتاح منتدى الشباب #منتدي_شباب_العالم

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، وقال السيسي خلال كلمته الافتتاحية: "نأمل أن يكون منتدى شباب العالم منصة نبعث من خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، واعتزازا قائما على الحوار البناء، للتوجه نحو مستقبل أفضل، قوامه الأساسي المحبة.



ورحب السيسي، بجميع المشاركين في منتدى شباب العالم، قائلًا: "أرحب بكم في سيناء نبع الإنسانية، وأود أن أعرب عن بالغ سعادتي بهذا الجمع الكبير الذي يعود بنا إلى جذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس دين أو جنس أو لون.



وأردف: "يجمعنا هدف اكتمال حلم الشباب المصري الذي بني على يقين أننا خلقنا لنتكامل، وشعوبًا لنتعارف".

