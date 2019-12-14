إطلاق مبادرة "قريتى نظيفة" لزراعة الأشجار وتجميل شوارع أسيوط

أطلقت رئاسة مركز ومدينة أسيوط مبادرة "قريتى نظيفة" وبدأت فعالياتها بقرى المركز واستهدفت نظافة وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة والتى يقصدها الزائرون من مختلف أنحاء العالم.



وشارك في المبادرة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، واللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط، واستهدفت اليوم زراعة الأشجار بشوارع وميادين قرية بنى حسين بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى وشباب القرية.



وأشار السكرتير المساعد إلى أنه تم تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال مبادرة "قريتى نظيفة" التى استهدفت نظافة وتجميل قرى المركز وزراعة الأشجار بالشوارع والميادين والاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز على أن تستكمل الحملة فعالياتها بمختلف القرى والنجوع.