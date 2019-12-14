"بسم الله نبدأ".. الرئيس السيسى يعلن انطلاق منتدى شباب العالم 2019 #منتدى_شباب_العالم
السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:51 م
ايمان ماهرطباعة
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المقام فعالياته في مدينة شرم الشيخ، قائلا: "بسم الله نبدأ".
يستمر المنتدي حتى يوم 17 ديسمبر الجاري، ويناقش خلاله موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
يستمر المنتدي حتى يوم 17 ديسمبر الجاري، ويناقش خلاله موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.