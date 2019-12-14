"بسم الله نبدأ".. الرئيس السيسى يعلن انطلاق منتدى شباب العالم 2019 #منتدى_شباب_العالم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المقام فعالياته في مدينة شرم الشيخ، قائلا: "بسم الله نبدأ".



يستمر المنتدي حتى يوم 17 ديسمبر الجاري، ويناقش خلاله موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.