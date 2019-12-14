أعلن استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، 6 أسباب تؤدي إلى الشعور بنغزات الصدر المتكررة.



وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": من أسباب نغزات الصدر المتكررة (آلام عضلات ـ القولون العصبي ـ ارتخاء الصمام الميترالي، إلى جانب انقباض الشرايين، والقلق النفسي).



وفي شأن المرضى الذين يعانون من ارتخاء الصمام الميترالي، أكد النمر، أنه لا مانع من ممارستهم الرياضة، والزواج، لافتًا إلى أنهم لا يحتاجون إلى مضاد حيوي قبل خلع الأسنان.



يُشار إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة، تكثر الشكوى من مشاكل القلب واختلال الدورة الدموية، ويشعر بعض الأشخاص بنغزة في الصدر بشكل مفاجئ.



ويعتقد المصابون بنغزات الصدر، أنهم مرضى قلب، ولكن الأمر ليس كذلك؛ حيث أوضح الدكتور مرتجي نجم، أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومي بمصر، أن تعرُّضَ عضلات القفص الصدري لتيار هواء مباشر بارد يتسبب في شد تلك العضلات، ما يتسبب في ضغطها على الأعصاب المغذية للقفص الصدري والمسؤولة عن تغذيته عصبيًّا، فتصاب بالالتهابات وتظهر أعراضها من خلال شعور المصاب بنغزة في الصدر.



وأكد نجم، أن تلك الحالات ليست مرضية على الإطلاق ولا تثير القلق وقدّم روشتة للتغلب على تلك الحالة، تتضمن: تناول مسكنات ومضادات للالتهابات يصفها الطبيب، مع الحصول على التدفئة المناسبة، وتجنُّب التعرُّض لتيارات الهواء الباردة قدر المستطاع، وتناول الأطعمة الغنية بمجموعة فيتامين (ب) لدورها في تقوية الأعصاب.