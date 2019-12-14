رجال الأعمال تناقش الموقف السياحي الحالي لمدن البحر الأحمر

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، غدًا، اجتماعًا بهدف استعراض ومناقشة عرض ما تم إنجازه بالمعرض السياحي "WTM" في العاصمة الإنجليزية لندن.



ومن المقرر مناقشة الموقف السياحي الحالي لمدن البحر الأحمر "شرم الشيخ، الغردقة"، بالإضافة إلى مناقشة التطلعات المستقبلية والاستعداد للموسم السياحي القادم وكافة الترتيبات الخاصة ببورصة برلين الدولية للسياحة "ITP".